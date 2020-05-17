Atletizm antrenörlerine internet üzerinden seminer verilecek

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), internet üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle seminer verecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek.

TAF’tan yapılan açıklamada, "6-7 Haziran 2020 tarihlerinde ’Zoom’ uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyenlerin, 3 Haziran Çarşamba gününe kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilere federasyonun web sitesinden ulaşılabilir." denildi.