Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı, bu akşam ve yarın akşam oynanacak toplamdaki 4 maçla başlayacak. Elbette bu gece tüm gözler, İspanya’nın Başkent’i Madrid’de olacak. Nefesleri kesmesi beklenen kapışmada Atletico Madrid, bu kupanın son şampiyonu olan İngiliz ekibi Liverpool’u sahasında konuk edecek.

Atletico Madrid - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Metropolitano Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Atletico Madrid - Liverpool muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Partey, Koke, Niguez, Diego Costa, Morata

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Kritik adamlar Diego Costa ve Salah

Bu sezon beklentilerin altında kalan Diego Costa, Liverpool karşısında Morata ile birlikte gol arayacak. 15 maçta bu sezon 2 gol atan ve 3 asist yapan Costa, Devler Ligi’nde şu ana kadar 4 maçta gol atamadı. Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 4 golü ve 2 asisti olan Salah, bu sezon toplamda ise 31 mücadelede 18 kez fileleri salladı, 8 de gol pası verdi.

Joao Felix’in durumu maç saatinde belli olacak

Bu sezon inişli çıkışlı bir sezon geçiren Atletico’da Trippier ve Herrera sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde genç süperstar Joao Felix’in oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı. 5. kez rakip olacaklar Konuk ekipte de Shaqiri sakatlığı nedeniyle sahne alamayacak.

Liverpool'un hedefi final

Liverpool, geçen sezon kupayı kaldırdığı Metropolitano Stadı’na yeniden adım atarken, Klopp önderliğinde adeta ölümsüzleşen İngilizler’in hedefi, 2005’te şampiyonluk yaşadıkları ve bu sezonki finale ev sahipliği yapacak İstanbul’daki Olimpiyat Stadı’nda yer almak olacak.

İki takım bugüne kadar 4 kez karşılaştı, taraflar 1’er kez sahadan galibiyetle ayrılıp, 4’er kez fileleri havalandırırken, 2 maç da berabere bitti.