Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur ilk maçlarının heyecanı bu akşam oynanacak iki maçla sona erecek. Elbette tüm gözler, İspanya’nın Başkent’i Madrid’deki Metropolitano Stadı’na çevrilecek. Devler Ligi’nin iki güçlü ekibinden Atletico Madrid, İtalyan temsilcisi Juventus’u ağırlayacak.

Atletico Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Metropolitano Stadı’na oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports1’den naklen ekranlara gelecek.

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Correa, Rodrigo, Partey, Niguez, Morata, Griezmann

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Bentacur, Matuidi, Mandzukic, Ronaldo

Ev sahibinde Lucas Hernandez, konuk takımda Juan Cuadrado’nun sakatlıkları bulunuyor.

Atletico’nun bu maçtaki en önemli gol kozlarının başında Antoine Griezmann gelirken, Juve’de elbette en büyük silah Cristiano Ronaldo olacak. Uzun yıllar Real Madrid formasıyla, Atletico’ya karşı oynayan Ronaldo, Kırmızı Beyazlılar’ın filelerini 31 maçta tam 22 kez havalandırmayı başarmıştı.



