(ÖZET) Atletico Madrid - Barcelona maç sonucu: 0-1

La Liga'nın 15. haftasında Atletico Madrid'e konuk olan Barcelona, hayati 3 puanı hanesine yazdırdı. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 88. dakikada sahneye çıkan Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, takımına 3 puanı ve liderlik koltuğunu getiren isim oldu.

Mücadele Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Katalonya ekibi puanını 31'e yükseltti ve averajla ezeli rakibi Real Madrid'i sollayarak La Liga'nın 15. haftasını lider kapattı.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve zirve yarışında ağır yara alan Atletico Madrid, 25 puanla 6. sırada kaldı.

Atletico taraftarından Griezmann’a tepki

Atletico Madrid taraftarları, yaz döneminde tartışmalı bir şekilde takımdan ayrılarak Barcelona’ya transfer olan Fransız futbolcu Antoine Griezmann’a büyük tepki gösterdi. Karşılaşma başında "Griezamann öl" diye tezahürat eden Atletico Madrid taraftarı, maç boyunca top ayağına her geldiğinde Fransız futbolcuyu ıslıkladı.

Diğer yandan Katalonya’daki olayların etkisiyle güvenlik sebebiyle 26 Ekim’den 18 Aralık’a alınan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçından dolayı her iki takımın da bir maç eksiği bulunuyor.