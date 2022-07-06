Atletico Madrid, Axel Witsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 40 maçta forma giymiş ve 2 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Adı Galatasaray ile anıldı
Axel Witsel'in ismi transfer döneminde ülkemizden Galatasaray ile sık sık anılmıştı.