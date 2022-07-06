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Atletico Madrid, Axel Witsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

06 Temmuz 2022, Çarşamba 18:05 Son Güncelleme:
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Atletico Madrid, Axel Witsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Borussia Dortmund'dan ayrılan Axel Witsel'i renklerine bağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçikalı yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile 40 maçta forma giymiş ve 2 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Adı Galatasaray ile anıldı

Axel Witsel'in ismi transfer döneminde ülkemizden Galatasaray ile sık sık anılmıştı.

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