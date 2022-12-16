Son yıllarda Avrupa kulüpleri Sport Toto 1. Lig kulüplerini yakından takip etmeye başladı. 2016 yılında Alman ekibi Freiburg, Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'yü yaklaşık 8 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Çağlar, Almanya'da gösterdiği performansla Premier Lig'e adım atmıştı. Başarılı savunmacı A Milli Takım'ın vazgeçilmez stoperlerinden biri olmuştu.

CENK ÖZKAÇAR DA SÜPER LİG OYNAMADI

Altay'da forma giyen genç oyuncu Cenk Özkaçar, 1.50 milyon Euro karşılığında Fransz ekibi Lyon'a transfer olmuştu. Lyon, A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren 22 yaşındaki oyuncuyu La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'ya kiraladı.





ALİ AKMAN DA GİTTİ

Yetiştirdiği genç yeteneklerle dikkatleri çeken Bursaspor 'da, son olarak Ali Akman ismi gündeme gelmişti. Genç oyuncu, Bundesliga ekibi Frankfurt'a transfer oldu. Alman ekibi tarafından önce NEC Nijmegen'e transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, son olarak Göztepe 'ye kiralandı.

ATLETICO MADRİD TEKLİFİNİ İLETTİ

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay’ın genç futbolcusu Efe Sarıkaya’ya ilgisini resmi olarak iletti.





İki kulüp yazılı olarak iletişime geçerek, oyuncu hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Efe’nin henüz 18 yaşına girmemiş olması da özellikle konuşuldu.

Ayrıca konu hakkında önümüzdeki günlerde daha net adımların atılacağı öğrenildi. Öte yandan 2004 doğumlu Efe Sarıkaya’ya, Avrupa’nın önde gelen birçok kulübünün de ilgi gösterdiği biliniyor.

ENDRICK DE REŞİT DEĞİL

Real Madrid, Palmeiras'ta forma giyen 16 yaşındaki Endrick'in transferini dün resmen açıkladı. Brezilyalı oyuncu henüz reşit olmadığı için, 2024 yılına kadar Palmeiras'ta oynamaya devam edecek. 2024 yılında Endrick, Real Madrid'e katılacak.

Emir Sarıkaya da henüz 18 yaşına girmedi. Bu yüzden Atletico Madrid, Real Madrid'in Endrick transferinde izlediği yolu göz önüne alabilir. (İHA)