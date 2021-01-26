Atlanta United, Lisandro Lopez’i kadrosuna kattı

Atlanta United Kulübü, Arjantin’in Racing takımından ayrılan 37 yaşındaki Lopez ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Portekiz’in Porto, Fransa’nın Olympique Lyon, Katar’ın El-Gharafa, Brezilya’nın Internacional ekiplerinde forma giyen Lopez, son 5 yıldır kariyerine başladığı Racing’de görev yapmıştı.

Porto ve Olympique Lyon’daki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lopez, Arjantin Milli Takımı formasıyla 7 kez sahaya çıkmış ve bir gol atmıştı.

MLS’e 2017’de dahil olan ve 2018’de şampiyonluk yaşayan Atlanta United, eski Arjantinli futbolcu Gabriel Heinze’yi geçen ay teknik direktörlüğe getirmişti.

https://twitter.com/ATLUTD/status/1353726945029193729





İSTANBUL (AA)