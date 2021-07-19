Atlanta United, Gabriel Heinze ile yollarını ayırdı

Arjantinli futbol adamı Gabriel Heinze oyunculuk kariyerindeki başarısı şimdilik teknik direktörlük kariyerine taşıyabilmiş değil.

Son olarak Amerika MLS ekiplerinden Atlanta United'ı çalıştıran 43 yaşındaki teknik direktör görevinden alındı. 2021'in ilk gününde takımın başına geçen Heinze, 7 aylık süreçte Atlanta ile 17 maça çıktı ve 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

2015'te teknik direktörlüğe başladı

Gabriel Heinze, 2014 yılında oyunculuk kariyerine son verdikten sonra 2015'te Godoy Cruz ile teknik direktörlük kariyerine başladı. Arjantinli futbol adamı, Godoy sonrası ise Argentinos Juniors ve Velez'de görev aldı.

Dünya devlerinde oynadı

Heinze, futbolculuk kariyerinde ise Manchester United, Paris Saint Germain, Roma ve Real Madrid gibi dünya devlerinin formasını giydi.