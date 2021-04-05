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Atlanta Hawks, Golden State'i son periyotta devirdi

NBA'de Atlanta Hawks, son periyotta fark yaratmayı başardığı maçta sahasında ağırladığı Golden State Warriors'ı 117-111 mağlup etti.

05 Nisan 2021, Pazartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Atlanta Hawks, Golden State'i son periyotta devirdi

NBA’e 7 maçla devam edildi.İlk üç periyotu büyük mücadeleye sahne olan maçta Atlanta Hawks, rakibi Golden State Warriors’ı son periyottaki oyunuyla 117-111 yenmeyi başardı.

Hawks’ta Clint Capela 24 sayı, 18 ribaunt ve Danilo Gallinari 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.

Warriors’ta Stephen Curry’nin 37 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Gecenin sonuçları

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 116-86

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 100-116

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 117-111

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 115-122

Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-109

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 115-107

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 104-86

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