NBA’e 7 maçla devam edildi.İlk üç periyotu büyük mücadeleye sahne olan maçta Atlanta Hawks, rakibi Golden State Warriors’ı son periyottaki oyunuyla 117-111 yenmeyi başardı.
Hawks’ta Clint Capela 24 sayı, 18 ribaunt ve Danilo Gallinari 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren isimler oldular.
Warriors’ta Stephen Curry’nin 37 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
Gecenin sonuçları
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 116-86
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 100-116
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 117-111
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 115-122
Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-109
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 115-107
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 104-86