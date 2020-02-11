Atkins Diyeti Nasıl Yapılır?

Atkins diyeti aşama aşama uygulanmakta olup ilk iki hafta boyunca 20 gram karbonhidrat alınırken, sebze yerine yüksek proteinli besinler tercih edilmektedir. İlk kilo kaybı, iki hafta içerisinde görülmektedir. Atkins diyetine fındık gibi kuruyemiş eklemesi yapılabilmektedir. Yeteri kadar kilo verilmeye başlanıldığında, daha fazla karbonhidrat içeren besin diyet listesine eklenebilmektedir.

Atkins Diyeti ile Zayıflamak için Örnek Diyet Listesi

Atkins diyet listesi sağlıklı besinleri içermekte olup zayıflama yolunda başarıya ulaştırmaktadır. Kuzu eti, tavuk ve sığır eti gibi etler tüketilirken, bıldırcın ve tavuk yumurtası ile birlikte yağlı balıklar yenilebilmektedir. Atkins diyet listesinde tam yağlı yoğurt, peynir ve krema ile birlikte badem ve ceviz gibi kuruyemişler de vardır.

Atkins Diyetiyle Kaç Kilo Verilir?

Atkins diyeti ile kaybedilecek kilo, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Herkesin metabolizması aynı ölçüde çalışmamasından dolayı kilo farkları görmek mümkündür. Atkins diyeti ile ilk iki hafta içerisinde 3-4 kilo verilirken, daha sonraki haftalarda kilo kaybı 7-8 olmaktadır. Kilo kaybının hızlı bir şekilde olması için diyet listesine uyulması gerekmektedir.

Atkins Diyetinin Zararları Nelerdir?

Protein yönünden oldukça zengin olan atkins diyeti, karbonhidrat açısından oldukça yetersizdir. Karbonhidrat açısından yetersiz olması, vücut metabolizmasında değişikliklere neden olacağından bazı sağlık problemleri yaşanabilmektedir. Atkins diyetinin yağ ve protein açısından zengin olması, böbreklerin zorlanmasına neden olmaktadır.

Fazla miktarda uzun süre tüketilen yağ içeriği yüksek besinler, vücutta yağ artışını sağlamaktadır. Doymuş yağlardan gereğinden fazla tüketilmesi, kan kolesterol değerlerinde yükselmeye neden olacağından kalp krizi riski artmaktadır. Atkins diyetinin karbonhidrattan yetersiz olması, vücudun B vitamini eksikliği yaşamasına neden olmaktadır. Halsizlik, kabızlık ve baş dönmesi gibi şikayetler, atkins diyeti uygulayanlarda görülmektedir.

Atkins Diyetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Süt ürünlerini tüketirken dikkatli davranılmalı, gereksiz tüketimden kaçınılmalıdır. Kilo kaybının gerçekleşebilmesi için öncelikle gerekli kalorinin alınması gerekmektedir. Verilen kilonun ömür boyu korunabilmesi için atkins diyet listesi düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Atkins diyeti önceleri uzmanlar tarafından sağlıksız bulunurken, günümüzde faydası kabul görmektedir. Atkins diyetinde kahve içilmesi önerilmektedir.

Atkins diyetini bir vejeteryanın yapması son derece zordur ve veganlar için uygun değildir. Kısa süre içerisinde atkins diyeti uygulayan kişinin iştahı kesilmekte ve kilo vermeye başlamaktadır. Gün içerisinde kendini aç hissedenler, kalorisi fazla olmayan atıştırmalıklar tüketebilmektedir. Atkins diyetinde az oranda karbonhidrat tüketimi ile birlikte obez olma riski azalmaktadır.

Atkins Diyetinde Tüketilmemesi Gereken Besinler

Kek, hamur işi, meyve suları ve dondurmanın tüketiminden uzak durulmalıdır. Pirinç, buğday, arpa ve çavdarın yanı sıra soya ve mısırözü yağı tüketilmesi de önerilmemektedir. Bezelye, havuç, patates ve şalgam yüksek karbonhidratlı besinler olduklarından asla tüketilmemelidir. Elma, muz, üzüm, portakal ve incir de yüksek karbonhidratlı meyvelerdir ve tüketilmesi atkins diyeti için sakıncalıdır.

Atkins diyetinde protein üretiminin bir sınırı yokken, karbonhidrat tüketimi sınırlandırılmaktadır. Bol miktarda protein tüketimine rağmen hızlı bir şekilde kilo verildiği gözlemlenmektedir. Vücudun kas ve su tüketmesini sağladığından, egzersiz yapanlar için uygun değildir. Diğer diyetlere benzemeyen atkins diyetinde, nefis yemekler yemek mümkündür. Su tüketiminde bir sınır olmadığından, istenildiği kadar su içilebilmektedir.

Atkins Diyeti Ne Kadar Etkilidir?

Atkins diyetini uygulayan bir birey, uzun süre diyete katılım sağlayamasa da istediği kilo kaybını yaşamaktadır. Atkins diyetinin başlangıcında görülen yorgunluk ve baş ağrısı son derece normal olup sonraki evrelerde geçmektedir. Karbonhidrat alımının kısıtlanmasından dolayı vücut enerji kaynağı olarak yağları kullanmaya başlamaktadır.

Hamile ve emziren kadınların yanı sıra böbrek hastalarının da atkins diyetini uygulaması önerilmemektedir. Bireyin metabolizma hızına uygun bir şekilde kilo kaybı yaşanmaktadır. Tek yönlü bir beslenme söz konusu olduğu için günlük alınması gereken besin öğeleri tam anlamı ile karşılanamamaktadır. Hızlı bir şekilde kilo verdiren atkins diyetinin kalıcı olması söz konusu bile değildir.