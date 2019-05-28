Atınç Nukan sürprizi! Leipzig’e veda etti

2015 yılında RB Leipzig'e transfer olan ve Bundesliga 2'de şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren Atınç Nukan'ın Almanya serüveni sona erdi. 26 yaşındaki stoper, Leipzig ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın yolların ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan milli futbolcu, ''Anılar ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için size başarılar dilerim. Her veda yeni bir başlangıçtır'' ifadelerini kullandı.

Milli stoper, geçirdiği ağır sakatlıklardan dolayı son iki sezondur sahalardan uzak kalmıştı. Alman ekibiyle 16 maça çıkabilen Atınç, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Daha önce Beşiktaş'a kiralanan ve bu sezon da hiç forma şansı bulamayan Atınç'ın ismi ligi ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir ile anılıyor.

2017-18’i boş geçmişti

Beşiktaş alt yapısından A takıma yükselme başarısı gösteren Atınç Nukan, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2015 yılında RB Leipzig’e transfer olmuştu. Almanya ekibine 5 milyon Euro karşılığında gönderilen Atınç, Leipzig’de 1 sezon forma giyip Beşiktaş’a kiralık olarak geri dönmüştü. Genç savunmacı, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle 2017-18’i boş geçmişti.