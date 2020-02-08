Atılay Canel: Mağlup olmadığımız için sevinçliyiz

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, TFF 1. Lig’de Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakika golüyle puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, müsabakada iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Bizim amacımız iyi futbol oynayarak üst sıralara çıkmak. Maçın hemen başında iki tane net pozisyonumuz var. İlk yarıyı istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarıda uzaktan yediğimiz bir golle geriye düştük. Son dakikada attığımız golle mağlup olmadığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.