Atılay Canel: İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunun hakimiydik

Süper Lig 'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Atılay Canel, "1. dakikadan 90. dakikaya kadar oyunun hakimiydik. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. 2’nci yarı dikkatli olsaydık çok daha farklı bir skor ortaya çıkardı" dedi.

Öte yandan Canel, maç kadrosunda yer almayan Medhi Benatia ile karşılaşmada süre almayan Ahmed Musa’nın durumlarıyla ilgili olarak yöneltilen soruya da "Ahmed Musa uzun bir yolculuktan geldi, Benatia’nın ise bir sakatlığı vardı o yüzden bu iki ismi bu maçta dinlendirdik" cevabını verdi.



