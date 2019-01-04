Atiker Konyaspor'da Hurtado kampa katıldı

Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor'da dün geç saatlerde gelen Paolo Hurtado da çalışmalara katıldı.

04 Ocak 2019, Cuma 18:13
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Atiker Konyaspor'da Hurtado kampa katıldı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Atiker Konyaspor, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü. 

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden çalışmada futbolcular daha sonra kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yeşil beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Demirok salonda çalıştı. Dün geç saatlerde Antalya'ya gelen Paolo Hurtado ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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