Atıf Bülent Bora: Pandemi hepimize zor günler yaşattı

Bora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının binicilik branşına etkisi, normalleşme sürecine uyum ve gelecek sezonun planlamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgının birçok açıdan zor günler yaşattığını belirten Bora, "Biniciliğin en büyük özelliği, atların da sporcu olmasıdır. Salgın, atları da bu yönde olumsuz etkiledi. Atların sağlık açısından düzenli antrenman yapması gerekiyor. Salgın sürecinde at sahipleri, besleyerek ve sağlık yürüyüşleriyle atlarını sağlıklı tutmaya çalıştılar. Devam eden salgın sürecinde, tüm federasyonlar zorluklar yaşadı. Spor faaliyetlerinin iptal edilmesi, ekonomik durgunluk, antrenmanların yapılamaması gibi çeşitli neticeleri olan pandemi, hepimize zor günler yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

Bora, salgın döneminde iptal edilen birçok organizasyonun motivasyonu da olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yurt dışında ve yurt içinde sporcularımızın katılmayı hedeflediği birçok uluslararası yarışma iptal edildi. Sporumuz için bir klasik haline gelen ve ocak ayında başlamış olan farklı kış liglerimiz, yılın yarısından sonra düzenlenemedi. Binicilik sporunda farklı birçok branşın yarışmaları hiç organize edilemedi. Yarışmaların düzenlenmemesi spora olan ilginin azalmasına yol açtı. Sporcu ve antrenörlerin motivasyonlarını kaybetmemesi açısından uluslararası hedeflerin belirlenmesi de çok önemli. Binicilerimizin ve atlarının yurt dışına seyahat etme izinleri olursa, farklı branşlarda eylül ve ekim aylarında balkan şampiyonalarına katılmayı umut ediyoruz."

Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili çalışmalara da başladıklarına değinen Bora, "Önümüzdeki dönemde federasyonların sportif faaliyetlerine devam edebilmesi halinde yarışma programımıza yeni bir takım tarih değişiklikleri yaparak devam etmek amacındayız. Uluslararası Binicilik Federasyonu ile son üç yıldır çok yakın iş birliği içindeyiz, sporcu, antrenör ve hakem eğitimine çok özen gösterdik, yurt dışında birçok hakemimiz Avrupa Şampiyonası, Asya Şampiyonası, olimpiyat seçmeleri gibi yarışmalarda artık aktif görev almaktalar. Altyapı hazırlıkları olarak yıldız ve genç sporcular son iki yıldır İrlanda Genç Milli Takımı’nın antrenörü tarafından kısa dönemler halinde çalıştırılarak ilerisi için umut vadeden sporcular belirlendi. Daha ufak yaşlardaki biniciler için pony (küçük at) yarışmaları düzenlenmekte." ifadelerini kullandı.

"Para at terbiyesi branşının kurulması için çalışıyoruz"

Engelli sporculara yönelik para at terbiyesi branşının kurulması çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Bora, şunları kaydetti:

"2019 yılında Uluslararası Binicilik Federasyonunun resmi branşlarından biri olan atlı cimnastiki ülkemizde resmi olarak branşlaştırdık. Bu yıl da olimpik branşlardan biri olan para at terbiyesi branşını resmi olarak başlatmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz, kısa bir dönem içinde o da federasyonumuzun resmi branşları arasında yer alacaktır. Bu amaçla antrenör yetiştirmek üzere çalışmalar yapmaktayız. En kısa sürede yarışmalarını organize edeceğiz, elimizdeki sporcu sayısını da arttırmayı hedefliyoruz."