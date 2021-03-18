Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, El Ayn şehrindeki organizasyonda 25 metre karışık tabanca kategorisi finalinde Korhan Yamaç’ın 24 puanla ikinci olduğu ve gümüş madalya kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Çağla Baş, Savaş Üstün ve Erhan Coşkuner’den oluşan R3 Takımı’nın ise 10 metre havalı tüfek yatarak karışık finalinde toplam 1876,1 puanla gümüş madalyaya uzandığı kaydedildi.

Toplam 24 ülkeden 113 sporcunun katıldığı organizasyonun, 24 Mart Çarşamba gününe kadar devam edeceği ifade edildi. (AA)