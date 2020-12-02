7 yıldır Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson’ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 37 yaşındaki Kanadalı ön libero ilerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmayı düşünmüyor. Dün akşam Global TV’de yayına katılan Atiba, “1-2 yıl daha futbol oynarım” dedi. Siyah-Beyazlı oyuncu, “Bu sezon sonunda bırakacağım diye düşünsem, bunu söylerim. Biraz daha zorlamaya devam edeceğim. Şu an sadece ne yaptığıma odaklıyım. Sezon sonu geldiğinde, önümüzdeki sezonu planlayacağım. Biraz daha oyunun içinde kalmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Heykeli şaka sandım

“Beşiktaş, benim teknik adamlık kariyerim için imkan olabilir. Bununla ilgili konuşmadık ama zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi konuşmayı isterim” diyen Atiba şunları söyledi: “Maçların tekrarlarını izlerken ben de bazen kendimi ahtapot gibi hissediyorum. Beşiktaş benim için her şey demek. İlk andan itibaren bu aşka düştüm. Heykelimin dikilmesi talebini ilk duyduğumda şaka zannettim. Ciddi olduklarını görünce çok gurur duydum. Olursa üzerimde ilk şampiyonluğumdaki çubuklu formanın olmasını isterim.”