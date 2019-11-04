Atiba için mola zamanı

Uykusuna ve beslenmesine son derece dikkat eden, sakatlandığı zaman ilaçla iyileşmek yerine doğal yollarla tedavi olmalı tercih eden 36 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Avcı’nın, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında çok yüksek efor harcayan Atiba’yı sakatlık riski nedeniyle Braga deplasmanında yedeğe çekmeyi planladığı belirtildi.

Deneyimli hoca, Kanadalı oyuncuyu Wolverhampton ve Braga maçlarında da 90 dakika kulübede oturtmuştu.

(Milliyet)