Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Atiba Hutchinson, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Üç puanı gol yemeden üç golle aldıklarının önemine değinen Atiba, ''Herkes katkı sağlıyor ve bu şekilde takım olunuyor. İlk yarı 15 dakika kadar kontrolü kaybettik ancak maçın genelinde disiplinden kopmadık. Üç puanı gol yemeden üç golle aldık.'' dedi ve ekledi:

''Bizim için BAY haftası öncesi üç puan çok önemliydi. İkinci yarının ilk iki maçına istediğimiz gibi başlayamasak da kazanma alışkanlığımızı devam ettiriyoruz.''

Gençlerbirliği ağlarına 2 gol bırakan Cenk Tosun'u öven Atiba, ''Cenk, her zaman üst seviyede oynamıştır. Bıraktığı yerden devam ediyor. Burada olmasından dolayı çok mutluyum. Fırsatları kaçırmayan bir forvet.'' dedi ve sözlerini noktaladı.







