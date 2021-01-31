Atiba Hutchinson: Gol pozisyonlarını değerlendiremedik

Atiba Hutchinson maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Deneyimli oyuncu, "Bugün istediğimiz iyi performansımızı gösteremedik, iyi de bir rakibe karşı oynadık. Gol pozisyonlarımız var, bir kısmı şanssızlıktan dolayı gole çevrilemedi ama bu maçı ve durumu kabullenmeliyiz çünkü çarşamba günü bir maçımız var."

Bu maçı sindirmek tabii ki kolay değil ama önümüzde birçok maç varken önümüze bakmalıyız. Maça baktığımda izleyenlere çok kaliteli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum"