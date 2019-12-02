Atiba: Güzel bir yolda devam ediyoruz

Süper Lig’de 13. haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Atiba Hutchinson, 30. dakikada Gökhan Gönül ile 41 ve 90. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti.

Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Atiba, ''Taraftarımızın önünde galibiyet serimizi sürdürdük. Güzel bir yolda devam ediyoruz. Oynadığım her maçın, çıktığım her antrenmanın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yüksek enerjim de bu işin bonusu oluyor." dedi.

Taraftarla arasında güzel bir ilişki olduğunun altını çizen Kanadalı oyuncu, ''Taraftarlarla karşılıklı çok güzel bir ilişkimiz var. Onlar benim yaptığım işleri takdir ediyorlar, ben de onları verdikleri destekten dolayı takdir ediyorum.'' ifadelerini kullandı.



