Atalanta Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
İlk kez bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Atalanta, ilk üç maçında sahadan yenik ayrılmıştı. İtalyan ekibi son üç grup maçında ise bir beralik iki galibiyet alıp 7 puanla üst tura çıkmayı başardı. Atalanta bu performansı ile Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Shakhtar Donetsk deplasmanında 3-0 kazanan Atalanta mucizevi şekilde Şampiyonlar Ligi grubundan üst tura çıktı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Atalanta, ilk üç maçını kaybetmesine rağmen üst tura çıkıp tarih yazdı.
İlk 3 maçını kaybedip gruptan çıkan ilk takım Atalanta
Atalanta, grupta oynadığı son üç maçta Manchester City ile 1-1 berabere kalıp Dinamo Zagrep'i 2-0 ve Shakhtar Donetsk'i 3-0 geçip 7 puanla üst tura yükseldi. İtalyan ekibi böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 3 maçını kaybedip gruptan çıkan ilk takım olarak rekor kırdılar.