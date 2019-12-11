Atalanta Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Shakhtar Donetsk deplasmanında 3-0 kazanan Atalanta mucizevi şekilde Şampiyonlar Ligi grubundan üst tura çıktı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Atalanta, ilk üç maçını kaybetmesine rağmen üst tura çıkıp tarih yazdı.

İlk 3 maçını kaybedip gruptan çıkan ilk takım Atalanta

Atalanta, grupta oynadığı son üç maçta Manchester City ile 1-1 berabere kalıp Dinamo Zagrep'i 2-0 ve Shakhtar Donetsk'i 3-0 geçip 7 puanla üst tura yükseldi. İtalyan ekibi böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 3 maçını kaybedip gruptan çıkan ilk takım olarak rekor kırdılar.



