Scout ekibinin araştırması ve teknik direktör Fatih Terim’in onayı ile alınan Marcao için İtalyan ve İspanyol kulüplerinin ilgisi sonrasında menajerler, Galatasaray’ı adeta ablukaya aldı. İtalya’nın Atalanta kulübü, Marcao’ya talip olurken, menajerler de sarı kırmızılı yönetime bonservis bedeli olarak istedikleri rakamı sordu.

‘Bizim için önemli bir oyuncu’

Gelen teklifler karşısında Galatasaray’ın tavrı net oldu. Atalanta’nın 12 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı Marcao için bu rakam komik bulundu. Terim’in, 2019-20 sezonu kadrosunu oluştururken ‘vazgeçilmez’ isimler arasında gösterip, ayrılığını kesinlikle istemediği Marcao’dan yönetim de kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösterdi. Sarı kırmızılılar, “Kalitesi ve pozisyon bilgisi yüksek, solak bir stoper” ifadesi kullanarak bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

Top şimdi Atalanta’da

Ocak ayında 4 milyon Euro karşılığında Chaves Kulübü’nden alınan oyuncuyu kesinlikle satmayı düşünmediğini bildiren Galatasaray, ancak 25 milyon Euro ve üzerinde bir rakam teklif edilirse bu konuyu gündeme alabileceğini iletti. Marcao’yu takip eden Atalanta başta olmak üzere kulüpler bu rakama çıkarsa söz Fatih Terim ve yönetimde olacak, durum değerlendirilip ona göre bir karar verilecek.

Kaynak: Hürriyet