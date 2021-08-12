Ata Kurtuluş, TECO Karacabey Belediyespor’da

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) –2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Nilüfer Futbol Kulübü’nden forvet oyuncusu Ata Kurtuluş’u kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Ata Kurtuluş ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, " Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

FOTOĞRAFLI