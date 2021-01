At yarışı haberi | Dünya Yarış Atı Ödülleri sahiplerini bulacak

Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu (IFHA) tarafından çevrim içi gerçekleştirilecek etkinlik, at yarışı dünyasının en prestijli yüzlerini bir araya getirecek. Bu yıl 8’incisi düzenlenecek törende, 2020 sezonunun en iyi yarış atı, at yarışı ve bu yıl ilk kez olmak üzere en iyi jokeyi kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

İngiltere’nin Newmarket bölgesindeki Ulusal At Yarışları Müzesi’nde düzenlenecek etkinlik, 26 Ocak Salı günü TSİ 17.00’de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Tören, aralarında Longines ve IFHA’nın sosyal medya hesaplarının da olduğu dijital platformlarda yayımlanacak.

Organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Longines Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Matthieu Baumgartner, "At yarışının en iyilerini bir kez daha ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz. İlk kez dijital ortamda yaptığımız etkinliğimizde bizi desteklemek isteyenleri ’#LonginesDünyaYarışAtıÖdülleri’ hashtag’ini kullanarak bizimle iletişime geçmeye ve mesajlarını paylaşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

IFHA Başkanı Louis Romanet ise "Umarım herkes bu etkinlikte sunacağımız sahne arkası görüntüleri beğenir. Ödüle layık görülenlerin başarılarını interaktif bir ortamda kutlayabilmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.