Dünyanın sporunu evinize getiren D-Smart, 4 sezon boyunca Asya futbolunun en büyük turnuvalarını yayınlamaya başladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yeni sezon başlangıcı ertelenen Asya Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dün oynanan Batı Grubu maçlarıyla başladı. 14-30 Nisan tarihleri arasında Batı Grubu’nun tüm maçları D-Smart'tan yayınlanacak. Bu süreçte futbolseverler, 17 günde tam 60 karşılaşmayı takip etme fırsatı bulacak.

Değerlendirmeler Denizli'den

Asya Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşecek müthiş karşılaşmaların konuğu ise bu organizasyonu yıllarca deneyimlemiş, Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli olacak. Denizli, Asya Şampiyonlar Ligi ile ilgili genel değerlendirmelerini yapacak.

Zirvede 2 takım

1967 yılından beri düzenlenen Asya Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında 2 kulüp yer alıyor. Suudi Arabistan'tan Al-Hilal ile Güney Kore temsilcisi Pohang Steelers, kupayı 3 kez müzesine götürdü. Öte yandan 2020'de düzenlenen son kupayı ise Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai kazanmıştı.

Pakhtakor-Tractor Maçında Düello!

B Grubu’nda iki farka ulaştığı maçta Tractor, Pakhtakor’a yenilmekten 85’te kurtuldu. Geriye düşen İran ekibi penaltı golüyle Özbekistan takımıyla 3-3 kaldı. E Grubu: Persepolis (İran) - Al Wahda (BAE): 1-0, Goa (Hindistan) - Al Rayyan (Katar): 0-0.

Tanıdık isimler var

Asya'nın 1 numaralı turnuvasında tanıdık isimler bulunuyor. Bir dönem ülkemizde Bursaspor forması giyen forvet Cedric Bakambu, Çin temsilcisi Bejing Guoan ile mücadele edecek. Galatasaray 'da şampiyonluk yaşayan stoper Maicon da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nasr Riyad'ın formasını giyecek. Ayrıca Juventus, Roma ve Bayern Münih'te oynayan savunmacı Medhi Benatia, bir dönem yolu Barcelona'dan geçen tecrübeli orta saha oyuncusu Paulinho ile yıldız orta saha Renato Augusto da Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Günün programı

20.45: Al Duhail-Al Shorta Spor Smart 77. Kanal

22.00: Al Hilal-Olmaliq Spor Smart 82. Kanal

23.15: Esteghlal-Al Ahli Spor Smart 77. Kanal

23.15: İstiklol-Shabal Al Ahli Spor Smart 2 82. Kanal

TURNUVANIN EN DEĞERLi 11’i

Kaleci A.Mohamed Al Ahli Cidde 2.5 milyon Euro

Sağ bek Al Ghannam Al-Nasr Riyad 2 milyon Euro

Stoper Maicon Al-Nasr Riyad 3 milyon Euro

Stoper Benatia Al-Duhail 3 milyon Euro

Sol bek Lima Al-Ahli Cidde 5 milyon Euro

Orta saha R.Augusto B.Guoan 5.5 milyon Euro

Orta saha Paulinho Guangzhou 11 milyon Euro

Orta saha G.Martinez Al-Nasr Riyad 14 milyon Euro

Sol kanat Dudu Al Duhail 12 milyon Euro

Sağ kanat Carillo Al-Hilal Riyad 8.5 milyon Euro

Forvet Bakambu Bejing Guoan 15 milyon Euro