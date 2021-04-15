Dünyanın sporunu evinize getiren D-Smart, 4 sezon boyunca Asya futbolunun en büyük turnuvalarını yayınlamaya başladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yeni sezon başlangıcı ertelenen Asya Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dün oynanan Batı Grubu maçlarıyla başladı. 14-30 Nisan tarihleri arasında Batı Grubu’nun tüm maçları D-Smart'tan yayınlanacak. Bu süreçte futbolseverler, 17 günde tam 60 karşılaşmayı takip etme fırsatı bulacak.
Değerlendirmeler Denizli'den
Asya Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşecek müthiş karşılaşmaların konuğu ise bu organizasyonu yıllarca deneyimlemiş, Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli olacak. Denizli, Asya Şampiyonlar Ligi ile ilgili genel değerlendirmelerini yapacak.
Zirvede 2 takım
1967 yılından beri düzenlenen Asya Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında 2 kulüp yer alıyor. Suudi Arabistan'tan Al-Hilal ile Güney Kore temsilcisi Pohang Steelers, kupayı 3 kez müzesine götürdü. Öte yandan 2020'de düzenlenen son kupayı ise Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai kazanmıştı.
Pakhtakor-Tractor Maçında Düello!
B Grubu’nda iki farka ulaştığı maçta Tractor, Pakhtakor’a yenilmekten 85’te kurtuldu. Geriye düşen İran ekibi penaltı golüyle Özbekistan takımıyla 3-3 kaldı. E Grubu: Persepolis (İran) - Al Wahda (BAE): 1-0, Goa (Hindistan) - Al Rayyan (Katar): 0-0.
Tanıdık isimler var
Asya'nın 1 numaralı turnuvasında tanıdık isimler bulunuyor. Bir dönem ülkemizde Bursaspor forması giyen forvet Cedric Bakambu, Çin temsilcisi Bejing Guoan ile mücadele edecek. Galatasaray 'da şampiyonluk yaşayan stoper Maicon da Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nasr Riyad'ın formasını giyecek. Ayrıca Juventus, Roma ve Bayern Münih'te oynayan savunmacı Medhi Benatia, bir dönem yolu Barcelona'dan geçen tecrübeli orta saha oyuncusu Paulinho ile yıldız orta saha Renato Augusto da Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
Günün programı
20.45: Al Duhail-Al Shorta Spor Smart 77. Kanal
22.00: Al Hilal-Olmaliq Spor Smart 82. Kanal
23.15: Esteghlal-Al Ahli Spor Smart 77. Kanal
23.15: İstiklol-Shabal Al Ahli Spor Smart 2 82. Kanal
TURNUVANIN EN DEĞERLi 11’i
Kaleci A.Mohamed Al Ahli Cidde 2.5 milyon Euro
Sağ bek Al Ghannam Al-Nasr Riyad 2 milyon Euro
Stoper Maicon Al-Nasr Riyad 3 milyon Euro
Stoper Benatia Al-Duhail 3 milyon Euro
Sol bek Lima Al-Ahli Cidde 5 milyon Euro
Orta saha R.Augusto B.Guoan 5.5 milyon Euro
Orta saha Paulinho Guangzhou 11 milyon Euro
Orta saha G.Martinez Al-Nasr Riyad 14 milyon Euro
Sol kanat Dudu Al Duhail 12 milyon Euro
Sağ kanat Carillo Al-Hilal Riyad 8.5 milyon Euro
Forvet Bakambu Bejing Guoan 15 milyon Euro