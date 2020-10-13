ASVEL'de 4 corona virüs vakası daha

Turkish Airlines EuroLeague'deki Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'de 4 ismin corona virüs testleri pozitif çıktı.

13 Ekim 2020, Salı 12:54 Son Güncelleme:
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ASVEL'de 4 corona virüs vakası daha

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Fransız temsilcisi LDLC ASVEL, kadrosunda yer alan 4 ismin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. 4 pozitif vakanın ikisi oyuncu, ikisi teknik heyetten olarak aktarıldı. 

LDLC ASVEL daha önce de 7 pozitif vaka bildiriminde bulunmuştu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre corona virüs testi pozitif çıkan isimler karantinadayken sağlık durumlarının iyi olduğu ve çok hafif semptomlar yaşadığı belirtildi. 

ASVEL, bu akşam (13 Ekim Salı) Panathinaikos'u konuk etmeye hazırlanıyor. 


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