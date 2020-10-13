Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Fransız temsilcisi LDLC ASVEL, kadrosunda yer alan 4 ismin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. 4 pozitif vakanın ikisi oyuncu, ikisi teknik heyetten olarak aktarıldı.

LDLC ASVEL daha önce de 7 pozitif vaka bildiriminde bulunmuştu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre corona virüs testi pozitif çıkan isimler karantinadayken sağlık durumlarının iyi olduğu ve çok hafif semptomlar yaşadığı belirtildi.

ASVEL, bu akşam (13 Ekim Salı) Panathinaikos'u konuk etmeye hazırlanıyor.



