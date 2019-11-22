Hem lig, hem de Eurolegue’de zorlu bir döneme giren Fenerbahçe, sezon başından beri istenilen performansı sergileyemiyor. Dokuz maçta sadece 2 galibiyet alan sarı lacivertli ekip Obradovic’in yönetiminde çıkış arıyor. Nando De Colo ve Leo Westermann’ın eksikliğinde Asvel’e konuk olacağı Euroleague mücadelesine Misli.com’da hem Tek Maç olarak hem de maç esnasında Canlı İddaa oynayıp bu heyecana ortak olabilirsiniz.

ASVEL - FENERBAHÇE MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN GÖRSELİ TIKLA

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Asvel bu sezon Eurolegue’de 9 maçta 5 galibiyet aldı.

•İki takım en son 2009 yılında Euroleague mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk maç berabere tamamlanırken ikinci maçtan Asvel 68-61 galip ayrıldı.

• Fenerbahçe son 10 resmi mücadelesinde dış sahada oynadığı maçların sadece 3’ünü kazanabildi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa bülteninde bugünkü 5 Euroleague maçı da Tek Maç oynanabilecek ve hepsinde de Canlı Bahis söz konusu… Misli.com üyelerinin ise şimdiden %40’ı bu maçta Fenerbahçe galibiyetinden yana seçimini yapmış durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN ÖZAY NE DİYOR?

Fenerbahçe zorlu ve yıpratıcı Barcelona deplasmanın ardından Fransa’ya Asvel deplasmanına gidiyorlar. Asvel, Anadolu Efes maçına kadar Fransa kayıp yaşamamıştı fakat ilk mağlubiyetiyle bu hafta tanışmış oldular. Kalite olarak Fenerbahçe rakibinin oldukça üzerinde fakat atletik ayakların avantajı ile oldukça iyi savunma yapan bir takım var. Fakat Fenerbaçhe’nin eksiklerine rağmen Fransa deplasmanında 75 ve üzerinde sayı üretebileceğini düşünüyorum.



