ASUS Wolfteam Ligi Kırmızı Sezon Play-Offlar 1. Tur 2. Gün maçları...

Dark Passage – JesterOf

Günün ilk maçında Dark Passage ile rekor katılımla gerçekleşen Diyarbakır Wolfcity şampiyonu JesterOf karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18:0’da başlayacak ve Youtube/JoygameWolfteam kanalından canlı yayınlanacak.

Asus Wolfteam Ligi Kırmızı Sezon’u lig aşamasını istediği gibi geçiremeyen Dark Passage, topladığı 8 puan ile ligi yedinci sırada tamamlamıştı. Play-offlar ile birlikte tekrardan eski günlerine dönerek yükselişe geçek isteyen Dark Passage karşısında rekor katılımla gerçekleşen Diyarbakır Wolfcity şampiyonu JesterOf’u bulacak. Güç dengesi son derece birbirine yakın iki takımın mücadelesinde gülen taraf kim olacak? Hangi takım adını bir üst tura yazdıracak?

Crew Esports – Team Casual

Bir yanda ASUS Wolfteam Ligi Kırmızı Sezon’u altıncı sırada tamamlayan Crew Esports, diğer yanda ise Wolfcity Ankara turnuvasında ikinci olan Team Casual. Günün son mücadelesi saat 20:00’da başlayacak ve Youtube/JoygameWolfteam kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde zaman zaman inişli çıkışlı bir grafik çizen Crew Esports, Team Casual ile olan play-off mücadelesine favori olarak çıkıyor. Ligde istediği performansı uzun soluklu bir şekilde sürdüremeyen Crew Espor’un hedefi hiç şüphe yok ki finale kadar yükselmek. Team Casual ise maçın favorisi olmamasına rağmen özellikle Wolfcity Ankara turnuvasında yaptıklarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kolay bir lokma olmadığını ve ne kadar güçlü olduğunu bu sefer play-offlarda göstermek isteyen Team Casual, istediği sonucu alabilecek mi? Yoksa Crew Esports adını ikinci tura yazdırabilecek mi?