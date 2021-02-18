Aston Villa takımı, 1874 yılında İngiltere'nin Birmingham şehrinde kurulmuştur. Bu takım English Football League'in kurucuları arasında yer alan bir kulüptür. İngiliz ekibinin kurucusu, Amerikalı iş adamı Randy Lerner'dir. 2016 yılında satışa sunulmuştur ve Çinli bir iş adamı tarafından satın alınmıştır. Aston Villa takımının birçok başarısı bulunuyor. Aldığı en büyük başarı, 1982 yılında kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi kupasıdır. Bu kupaya sahip olan 5 İngiliz kulübünden sadece biridir. Kazandığı kupalara bakıldığında İngiltere takımları arasında en çok kupa kaldıran 4. takımıdır.

Aston Villa takımı, Birmingham'ın diğer takımı olan Birmingham City ile rekabet içerisindedir. İki tarafın arasında oynanan mücadeleler, Birmingham Derbisi olarak adlandırılıyor. Aston Villa kulüp renklerinde mavi ve bordoyu tercih etmiştir.

Aston Villa Stadı'nın adı nedir?

Aston Villa, tüm maçlarını 1897 yılında yapılmış olan Villa Park stadyumunda oynuyor. Villa Park İngiltere'nin Birmingham şehrinde yer alıyor. Statta yer alan koltukların üstleri kapalı bir şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede seyircilerin yağıştan etkilenmemesi sağlanmıştır. Şık tasarımıyla İngiltere'de bulunan iyi stadyumları arasında yer alıyor.

Aston Villa Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

İngiliz takımı Aston Villa'nın maçlarını oynadığı Villa Park'ın kapasitesi 42.573'dür.

Aston Villa takımı oynadığı tüm iç saha maçlarını, Villa Park stadında oynuyor. 42.573 kapasiteli bu stadın çimlerinde, karma çim tercih edilmiştir. Oyunun alanı 115m x 72m'dir. Zeminde çim ısıtma özelliği bulunuyor.