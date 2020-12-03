Telegraph'ın haberine göre Aston Villa, Grealish'in en az 110 milyon Euro değerinde olduğuna inanıyor.

Geçen yaz döneminde Manchester United 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak 70 milyon Sterlin'lik maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. Grealish'in sözleşmesini Eylül ayında 5 yıl uzatan Aston Villa, olası bir transfer söz konusu olduğunda ne kadar talep edeceklerini açıkça ortaya koydu.

İngiliz medyasında çıkan diğer haberlerde Grealish için Manchester City'nin de devrede olduğu belirtiliyor.

Yıldız oyuncu bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 5 gol ve 4 asist üretti.