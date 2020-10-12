Aston Villa da Benrahma için devreye girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, West Ham United'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Brentford'un başarılı kanat oyuncusu Said Benrahma için devreye girdi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
- A +
Aston Villa da Benrahma için devreye girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinin Said Benrahma rekabeti sürüyor. West Ham'ın kadrosuna katmaya yaklaştığı Benrahma için Aston Villa'nın da devreye girdiği aktarılıyor. The Athletic'e göre sezon başında Ollie Watkins'i 28 milyon Pound karşılığında kadrosuna katan Aston Villa, Watkins'in Brentford'dan takım arkadaşı Benrahma'yı da 25 milyon Pound karşılığında kadrosuna katmak istiyor. 

16 Ekim'e kadar bu transferi gerçekleştirme şansı bulunan Aston Villa'nın bu süreçte harekete geçip geçmeyeceği netleşmiş olmasa da geç kalmaları durumunda başarılı oyuncuyu ellerinden kaçırabilecekleri aktarılıyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...