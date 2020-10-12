Aston Villa da Benrahma için devreye girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinin Said Benrahma rekabeti sürüyor. West Ham'ın kadrosuna katmaya yaklaştığı Benrahma için Aston Villa'nın da devreye girdiği aktarılıyor. The Athletic'e göre sezon başında Ollie Watkins'i 28 milyon Pound karşılığında kadrosuna katan Aston Villa, Watkins'in Brentford'dan takım arkadaşı Benrahma'yı da 25 milyon Pound karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

16 Ekim'e kadar bu transferi gerçekleştirme şansı bulunan Aston Villa'nın bu süreçte harekete geçip geçmeyeceği netleşmiş olmasa da geç kalmaları durumunda başarılı oyuncuyu ellerinden kaçırabilecekleri aktarılıyor.