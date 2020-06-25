Aslıhan Doğan Turan 8.5 ayda 7 kilo aldı

Aslıhan Doğan, futbolcu Arda Turan ile Mart 2108’de evlenmiş, oğlu Hamza Arda’yı Ekim 2018’de dünyaya getirmişti. İkinci oğluna 8.5 aylık hamile olan sosyetik güzel önceki gün Çubuklu’dan İstinyePark’a alışverişe geldi.

Temmuzda dünyaya gelecek bebeği Asil Aslan için alışveriş yaptı. Hamile kaldığında 45 kilo olan ve bugüne kadar sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan Turan’ın karnı ortaya çıkmıştı. Protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söyleyen anne adayı, “Her gün koşu bandında yavaş tempoda yürüyorum. Hamilelik yogası ve pilatesini hiç ihmal etmiyorum. Haftada bir kez de hamilelik masajı yaptırıyorum” dedi.

Halil Kalmuk / POSTA