Aslan’ın rakibi Eyüpspor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynayacak olan Galatasaray, dünü çift antrenmanla geçirdi. Fatih Terim önderliğinde yapılan çalışmalarda,oyuncuların hırsının teknik heyeti çok memnun ettiği belirtildi. Cim Bom bugün ise ilk hazırlık maçına çıkacak.

Sarı-Kırmızılılar, TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 11.00’de başlayacak. Aslan’ın bundan sonraki diğer sınavı ise 28 Ağustos Cuma günü TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor olacak.