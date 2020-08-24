Aslan’ın rakibi Eyüpspor

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını saat 11:00'de Eyüpspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynayacak

24 Ağustos 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Aslan’ın rakibi Eyüpspor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynayacak olan Galatasaray, dünü çift antrenmanla geçirdi. Fatih Terim önderliğinde yapılan çalışmalarda,oyuncuların hırsının teknik heyeti çok memnun ettiği belirtildi. Cim Bom bugün ise ilk hazırlık maçına çıkacak.

Sarı-Kırmızılılar, TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 11.00’de başlayacak. Aslan’ın bundan sonraki diğer sınavı ise 28 Ağustos Cuma günü TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor olacak.

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