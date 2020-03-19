Aslan’ın en golcüsü Falcao

Galatasaray’ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao, lige iyi bir başlangıç yapamamış ve ilk 16 hafta geride kaldığında sadece 1 kez fileleri havalandırmıştı. Ancak devre arasında çok iyi bir hazırlık süreci geçiren Kolombiyalı yıldız, ikinci devrede tam anlamıyla patlama yaptı. Süper Lig’deki gol sayısını 14 maçta 9’a yükselten 34 yaşındaki futbolcu, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Falcao’yu en yakından takip eden isim ise 21 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Adem Büyük. Tecrübeli futbolcunun bu formu ise Falcao’ya göre Cim Bom için sürpriz oldu.

Donk ve Belhanda aynı

Adem’in ardından, devre arasında kiralık olarak Ajax’ın yolunu tutan Ryan Babel, 5 golle geliyor. Hollandalı yıldız bu golleri 15 maçta atarken, ikinci devrede grafiğini yükselten Feghouli de 21 lig maçında 5 kez ağları sarsmayı başardı. Takımın 10 numarası Belhanda’nın 15 maçta 3 golü var. Buna karşın çoğunlukla stoper, zaman zaman da ön libero olarak görev yapan Ryan Donk, 20 maçta Belhanda kadar, yani 3 gol kaydetti. Rumen forvet Andone 8 maçta 2 gol, Emre Akbaba ise 9 maçta 2 golle takımın skor yükünü çekiyor.

Radamel Falcao, forma giydiği 14 lig maçında 9 gol kaydererek, oldukça yüksek bir ortalama yakaladı.





Aslıhan Çil