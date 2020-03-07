Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor... Sivasspor bu sezon evinde tüm büyük rakiplerini yendi. Şimdi sıra Galatasaray’a geldi. Yarın 19.00’da şampiyonluk yarışındaki rakibini konuk edecek Kırmızı-Beyazlılar’da, taraftarlar üzerine düşeni yaptı, biletleri tamamen bitirdi. Yeni 4 Eylül Stadı tıklım tıklım dolacak, tribünlerde 27 bin kişi olacak. 90 dakika takımlarına tam destek verecek olan Sivaslı futbolseverler, rakibi baskı altına alacak.

Sahasında maç kaybetmedi

Evinde bu sezon hiç yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.