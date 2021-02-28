Aslan gibi golcü Mostafa Mohamed

Devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed, Galatasaray'daki şovuna tüm hızıyla devam ediyor... Erzurumspor karşısında da ilk 11'de sahne alan Mohamed, perdeyi açan golü 38. dakikada ağlara yolladı. Emre Kılınç'ın ortasında Onyekuru kale önünde kafayı vurdu, dönen topu Mohamed tamamladı. 5. lig maçında 4. golünü ağlara yollayan Mohamed, böylece Türkiye Kupası'nda attığı golü de eklediğimizde toplamda 5 maçta 5. kez gol sevinci yaşamış oldu. Bununla da kalmayan Mısırlı oyuncu, ilk yarının son anlarında 45. dakikada Luyindama'nın rakip ceza sahasına doğru şişirdiği topa doğru hareketlendi ve sağ çaprazdan sert bir vuruşla ikinci golünü attı.

Ligde 8 şutta 5 gol attı

Gol sonrası statta Mısırlı forvetin ülkesine özgü bir müzik çalındığı duyuldu. İlk devrede 3 şutta 2 gol atan Mohamed, böylece ligde o ana kadar 8 şutta 5 kez fileleri sallandırmış oldu. 86'da yerini bıraktığı Falcao'nun sakatlık kabusu yaşadığı bir dönemde uzun bir aradan sonra Cim Bom'un forvet sorununu kısa sürede çözen bu genç yıldızın 4 milyon Dolar olan bonservisinin yıl sonuna kadar Zamalek'ten alınmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.







