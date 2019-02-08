Aslan avcısı Yusuf Yazıcı

Pazar günü oynanacak dev maçta teknik direktör Ünal Karaman’ın en büyük kozlarından birisi Yusuf Yazıcı olacak. Tecrübeli çalıştırıcının en güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Galatasaray’ı affetmiyor... Sarı-Kırmızılılar’a karşı 4 kez rakip olan genç futbolcu, bu maçlarda 2 gol, 1 asistin altına imza attı ve tam 3 gole doğrudan etki etmeyi başardı. Eksik isimlerin fazla olduğu bu dönemde genç yaşına rağmen takım içerisinde sorumluluk alan Yusuf kritik maçta da ağları sarsmayı ve takımına galibiyeti getirmeyi planlıyor. Başarılı futbolcunun, takım arkadaşlarına da gol sözü verdiği gelen haberler arasında.