Asker selamını hazmedemediler

Sporcularımızın Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiklerimiz için verdikleri asker selamı, Avrupalılar’ı rahatsız etmeyi sürdürüyor.

Bu kez oyuncularımızın milli duygularından rahatsız olan ülke Yunanistan oldu. A Milli Erkek Hentbol Takımımız’ın 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup’ta Belçika’yı 33-24 yendiğimiz maçta asker selamı veren kaleci Yunus Özmusul ile Durmuş Ali Tınkır kulüpleri tarafından cezalandırıldı.

Yunus’un formasını giydiği AEK oyuncunun sözleşmesini 3 aylığına dondururken para cezası da verdi. Milli sporcumuzun ödeyeceği cezanın mültecilerle ilgili harcamalarda kullanılacağı bildirildi. Olympiakos ise Durmuş Ali’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.