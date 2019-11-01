Asker selamını hazmedemediler

Sporcularımızın Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiklerimiz için verdikleri asker selamı, Avrupalılar’ı rahatsız etmeyi sürdürüyor.

01 Kasım 2019, Cuma 06:01
- A +
Asker selamını hazmedemediler

Sporcularımızın Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiklerimiz için verdikleri asker selamı, Avrupalılar’ı rahatsız etmeyi sürdürüyor.

Bu kez oyuncularımızın milli duygularından rahatsız olan ülke Yunanistan oldu. A Milli Erkek Hentbol Takımımız’ın 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup’ta Belçika’yı 33-24 yendiğimiz maçta asker selamı veren kaleci Yunus Özmusul ile Durmuş Ali Tınkır kulüpleri tarafından cezalandırıldı.

Yunus’un formasını giydiği AEK oyuncunun sözleşmesini 3 aylığına dondururken para cezası da verdi. Milli sporcumuzun ödeyeceği cezanın mültecilerle ilgili harcamalarda kullanılacağı bildirildi. Olympiakos ise Durmuş Ali’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...