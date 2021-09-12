Aşısız taraftarlar turnikeyi geçemedi

Lig maçlarının seyircili oynanma kararının ardından İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirleri en üst seviyeye çıkarttı. Passolig kartları özellikle takibe alındı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı tedbirler arasında aşısızların statlara giremeyeceği de vardı. Aşısız kişilerin maça geleceğini duyan polisler ise giriş turnikelerinde önlem aldı. Turnikeye kartı okutan kişinin bilgileri polislerin bilgisayar ekranına yansıtıldı. Kartı okutan kişi ile karttaki kişinin fotoğrafları karşılaştırıldı. Fotoğraf karşılaştırmasıyla, 89 kişi başkalarına ait Passolig kartlarıyla stada girmek isterken yakalandı. Kartların sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Hem kartı kullanana hem de kart sahibine idari işlem yapıldı.

SANALDA DA TAKİPTE

Hürriyet'in haberine göre; Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca maçlarla ilgili yayın organlarında çıkan haberlerin yanı sıra sosyal medya hesaplarını da yakından takip ediyor. Sanal devriyeler, maçlarla ilgili paylaşım yapan yaklaşık 2 bin hesabı anlık izliyor. Yasa kapsamına giren bir paylaşım yapıldığında da hemen müdahale edilerek gözaltı yapılıyor ve haklarında adli işlem başlatılıyor. Geçtiğimiz yıl sosyal medya paylaşımları nedeniyle 235 kişi gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda haklarında adli işlem yapılan 900 kişi ise halen yasaklı.

KIRMIZI YELEKLİ DEVRİYE

Polis, stadyumları kontrol altında tutmak için kırmızı yelek uygulaması da başlattı. Yakasında kamera taşıyarak stadyumda gezen polislerin tümüne kırmızı yelek giydirildi. Bu yolla, suç işlemeyi düşünen kişilerin yelekli polisleri fark ederek suçtan vazgeçmeleri planlandı. Her maçta 40 kırmızı yelekli görevlendiriliyor ve ses de kaydeden kameralarıyla taşkınlık yapanları görüntülüyor. Bu yıl maçlara yasak madde sokan 17 kişi ile taşkınlık yapan 20 kişi bu şekilde tespit edilerek gözaltına alındı.

İŞTE MAÇLARA GİRME ŞARTLARI

Türkiye Futbol Federasyonu statlara girme şartlarını şöyle açıklamıştı:

Aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, COVID-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

12 yaşını tamamlamış ve henüz aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna aşı tanımlaması yapılması halinde, bu kişilere 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

COVID-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

Kombine sahiplerinin, aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

Stadyuma girişler, HES entegrasyonu ile e-bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine e-bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları localara girecek kişiler ve seyirciler için e-bilet sistemi üzerinden yapılacak, protokol tribününe girecek kişiler için ise e-bilet sistemi veya HES uygulaması üzerinden yapılacaktır.