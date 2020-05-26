İngiltere futbolunun yaşayan efsanelerinden Ashley Cole, aktif futbol kariyerinin Ada'da geçirdiği bölüm ve o dönemde aldığı unutulmaz kararla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Tecrüneli savunma oyuncusu, namağlup şampiyonluk yaşadığı Arsenal'den 2 sezon sonra ayrılarak başkent ekibinin ezeli rakiplerinden Chelsea'ye transfer olma sürecini değerlendirdi.

BBC'ye bir röportaj veren Cole, "Arsenal'deki ilk günlerimde farklılıklar gösteren bir gruba, çevreye ve oyunculara sahip olmamıza rağmen uyum sürecini kolay atlattım, çünkü kadromuzda Keown, Seaman, Vieira, Henry ve Adams gibi isimler vardı. Onlar takımdan ayrılmaya başladığında, bize başarıyı getiren kültürde birtakım açıklar oluşmaya başladığını hissettim. Bu yapının çökmeye başladığını ve oluşan boşlukların kapanmadığını gördüm. Yaşanan geçiş döneminin ardından kendimi bambaşka bir havanın içinde bulmam ve içimdeki kazanma isteği nedeniyle Chelsea'ye gittim, başarılı da oldum." ifadelerini kullandı.