Ashleigh Barty, çocuk kitapları yazmaya başladı

WTA eski bir numarası Ashleigh Barty, geçtiğimiz Mart ayında kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

NTV Spor'un Reuters'a dayandırdığı habere göre, Avustralyalı tenisçi yaşam deneyimlerine ve ailesine dayanan birçok hikayeyi içeren altı kitaplık "Küçük Kül" adlı bir hikaye serisi yayınlayacağını söyledi.

Barty, beş yaşındaki yeğeninden ilham aldığını kastederek, "Hikayeleri anlamak ve bölümleri okumak için mükemmel bir yaşta. Bana ne düşündüğünü, bir kitap okurken nasıl hissettiğini söylemesini seviyorum. Ona hikayelerimi okuyabilmek harika olacak" ifadelerini kullandı.

Üç Grand Slam şampiyonu, bu projenin çok eğlenceli ve her zaman yapmak istediği bir şey olduğunu belirterek, "25 yaşında böyle bir projenin olması çok normal değil ama çok heyecan verici. Geriye dönüp onun hakkında konuşmak bana çok fazla neşe, kalp ağrısı ve acı getirdi ama bence çok iyi bir okuma olacak." dedi.

Ash Barty, emekli olma kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, "Çok mutluyum herhangi bir güvenceye ihtiyacım yoktu ama yinede doğru kararı verdiğimi hissettim. Güzel ailem ve yeğenlerimle çok zaman geçirdim ve son birkaç haftadır yüzümdeki gülümsemeyi silemezdiniz. Harikaydı" diye konuştu.