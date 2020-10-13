Arsenal'in efsane, eski teknik patronu Arsene Wenger, Mesut Özil konusunda açıklamalarda bulundu. Arsenal'in mevcut menajeri Mikel Arteta'yı Mesut'u yeniden kullanmaya davet ederken Türk asıllı oyuncunun hâlâ özel bir yetenek olduğunu belirtti.

Mesut Özil, 2013'te 42 milyon Pound karşılığında Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'e transfer olmuştu. Fakat şimdilerde Mikel Arteta tarafından şans verilmeyen Mesut'un sözleşmesinin sona erdirilmesi adına görüşmeler yapılıyor. 2014 Dünya Kupası'nda Almanya ile zafere ulaşan Mesut, Mart ayından bu yana Arsenal'de forma giyemiyor.

BBC'ye konuşan Arsene Wenger, değişen oyun sisteminde Mesut Özil gibi oyun kurucu yıldızların devre dışı kaldığını kabul etse de 31 yaşındaki oyuncunun hâlâ vereceği çok şey olduğunu belirtiyor.

Mesut Özil'in kim ve nasıl bir yetenek olduğunu unutmamak gerektiğini aktaran Wenger, "Oynatılmamasının Arsenal için bir israf olduğunu düşünüyorum. Birincisi onun gibi bir yeteneğin en üretken olabileceği yaşlarda... Bu kulüp için israf çünkü o süper bir yetenek. Şu anda futbolun gidişatı hızlı pres, hızlı ataklara döndü ama herkes aynı şekilde oynuyor. Mesut gibi oyuncular devre dışı bırakıldı. Yine de bu adamın kim olduğunu unutmayalım. Real Madrid'de forma giymiş bir dünya şampiyonu... Asist rekoru kırmış bir yıldız ve bu yüzden onu tekrar takıma dahil etmenin bir yolunu bulmalısınız" dedi.