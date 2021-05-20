Bu yaz İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı futbolcu Willian'ın aklı Amerika'da.

İngiliz basınından The Sun 32 yaşındaki futbolcunun David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de kariyerine devam etmek istediğini yazdı. Haberde Miami patronu Phil Neville'in da Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmeyi istediği ancak takımın en çok kazanan futbolcusu Rodolfo Pizarro'nun gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Beklentileri karşılayamadı

Geçtiğimiz yıl Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Willan, bu sezon kırmızı beyazlılarda bekleneni karşılayamadı. Yıldız orta saha, Londra ekibiyle bu sezon Premier Lig'de çıktığı 25 maçta sadece bir kez ağları havalandırabildi.