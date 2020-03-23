Sezon içinde Mikel Arteta'yı takımın başına getiren Arsenal, sezon sonu ciddi bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.

football.london'ın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'yi kadrosunda istemiyor.

Elneny'nin yanı sıra Arsenal, başta Galatasaray olmak üzere Türk kulüplerinin de ilgilendiği belirtilen Mustafi'yi satmayı hedefliyor.

Arsenal'de Arteta'nın gönderilmesini istediği diğer isimler ise Roma'da kiralık olarak forma giyen Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac ve Sokratis olarak belirtildi.



