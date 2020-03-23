Arsenal'de Arteta'dan Elneny kararı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin de dahil olduğu 5 isimle yolların ayrılmasını istiyor.

23 Mart 2020, Pazartesi 13:03 Son Güncelleme:
- A +
Arsenal'de Arteta'dan Elneny kararı

Sezon içinde Mikel Arteta'yı takımın başına getiren Arsenal, sezon sonu ciddi bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. 

football.london'ın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'yi kadrosunda istemiyor. 

Elneny'nin yanı sıra Arsenal, başta Galatasaray olmak üzere Türk kulüplerinin de ilgilendiği belirtilen Mustafi'yi satmayı hedefliyor. 

Arsenal'de Arteta'nın gönderilmesini istediği diğer isimler ise Roma'da kiralık olarak forma giyen Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac ve Sokratis olarak belirtildi. 


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...