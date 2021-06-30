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Arsenal, Sambi Lokonga'yı kadrosuna katıyor

Orta sahaya bir takviye gerçekleştirmek isteyen Premier Lig ekibi Arsenal, Anderlecht'in önemli yeteneklerinden Albert Sambi Lokonga'nın transferini bitirme aşamasına geldi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 18:01 Son Güncelleme:
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Arsenal, Sambi Lokonga'yı kadrosuna katıyor

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezon öncesi orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Arsenal'in hedefinde Anderlecht'in önemli yeteneklerinden Albert Sambi Lokonga bulunuyor. 

Het Laatste Nieuws'in haberine göre Arsenal, Sambi Lokonga'nın transferinde son aşamaya gelmiş durumda. Anderlecht ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. 

Anderlecht ile Arsenal arasında bonservis adına görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın yakın zamanda sağlanacağı ifade edilmekte. 

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