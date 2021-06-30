Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezon öncesi orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Arsenal'in hedefinde Anderlecht'in önemli yeteneklerinden Albert Sambi Lokonga bulunuyor.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre Arsenal, Sambi Lokonga'nın transferinde son aşamaya gelmiş durumda. Anderlecht ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Anderlecht ile Arsenal arasında bonservis adına görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın yakın zamanda sağlanacağı ifade edilmekte.