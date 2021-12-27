Arsenal, Premier Lig'in 19. haftasında Norwich City'ye konuk oldu. Carrow Road'da rahat bir 90 dakika geçiren Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. 35 puanla 4. sıraya yerleşen ve üstü üste 4. galibiyetini alan Londra ekibine galibiyeti getiren goller; Bukayo Saka (2), Kieran Tierney, Alexandre Lacazette (P) ve Emile Smith Rowe'dan geldi.

4 maçtır kaybeden, 6 maçtır galibiyete hasret kalan Norwich ise 10 puanla son sırada kaldı. Norwich'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.