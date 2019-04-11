Arsenal - Napoli maç sonucu: 2-0

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arsenal ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arsenal, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi önemli bir avantajın sahibi oldu.

11 Nisan 2019, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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Arsenal - Napoli maç sonucu: 2-0

Avrupa futbolunun iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı.

Bir tarafta Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz devi Arsenal... Diğer tarafta Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı İtalyan efsanesi Napoli.

İki dev kulüp Arsenal ve Napoli UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Londra'da kozlarını paylaştı.

Arsenal, 15. dakikda Aaron Ramsey ve 25. dakikada Lucas Torreira'nın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Arsenal - Napoli 11'ler...

Arsenal: Arsenal: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac, Mesut Özil, Lacazette, Aubameyang

Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Insigne.

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