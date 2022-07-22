İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Gabriel Jesus'un ardından Manchester City'nin bir diğer yıldızı Oleksandr Zinchenko'yu renklerine bağladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada Ukraynalı futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservis bedeli

Arsenal, transferin mali detaylarını belirtmezken, İngiliz basınında yer alan iddialara göre bu transfer için Manchester City'ye 30 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödenecek.

Ukraynalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken 5 kez asist yapmayı başarmıştı.

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