Arsenal - Manchester City maç sonucu: 1-4

İngiltere Lig Kupası maçında Manchester City, ligde de tepetaklak aşağıya giden Arsenal'i farklı yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Maçın 3. dakikasında Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus City'yi 1-0 öne geçirdi. 31'de Lacazette Arsenal'e beraberliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 54'te Mahrez, 59'da da Foden City'yi 2 farklı üstünlüğe taşıyan golleri attılar. 73. dakiakda ise Laporte maçın skorun belirleyen golü attı ve Guardiola'nın takımı adını yarı finale yazdırdı.











